Il 'Belvedere' di Palazzo Lombardia riapre dall'1 settembre

Domenica 1 settembre, dalle 10 alle 18, riapre al pubblico il 39esimo piano di Palazzo Lombardia, il Belvedere intitolato a Silvio Berlusconi che ha registrato la presenza di oltre 100mila visitatori nel 2023.

Da lì i cittadini potranno ammirare un panorama che spazia dalla Madonina di Milano alle Prealpi. "Un'esperienza indimenticabile - commenta il governatore della Lombardia Attilio Fontana - per fotografi, appassionati di architettura e tutti coloro che desiderano godere di una vista unica sulla città. Qui si producono idee, si ragiona sui progetti e si disegna il futuro".

Un luogo "da cui è possibile dominare Milano - aggiunge - e apprezzare alcuni luoghi che hanno scritto la sua storia.

Palazzo Lombardia è la casa di tutti i cittadini che vivono e lavorano nei nostri territori e apre volentieri le sue porte ai tanti visitatori che in questo periodo hanno scelto la Lombardia per trascorrere le loro vacanze o visitano il nostro Paese e fanno tappa a Milano".

L'accesso al Belvedere è gratuito e aperto a tutti fino a esaurimento posti con la Regione che consiglia di prenotare sul sito www.eventi.regione.lombardia.it.



