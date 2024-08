Excelsior Hotel Gallia di Milano celebra il gran premio di Monza

In occasione del Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2024, che si terrà domenica primo settembre all'Autodromo Nazionale di Monza, l'Excelsior Hotel Gallia di Milano annuncia un'esclusiva collaborazione con la Galleria Deodato Arte. Da giovedì 29 agosto a giovedì 5 settembre, l'albergo ospita una selezione di opere di alcuni degli artisti più innovativi e riconoscibili della scena contemporanea, ispirate al mondo dell'automobilismo, tra cui quella di Daniele Fortuna, realizzata appositamente per l'occasione e presentata in anteprima.

Gli ospiti potranno inoltre ammirare "L'ambiance" di Mr.

Brainwash, celebre per i suoi colori vivaci e messaggi positivi, che lo hanno consacrato come uno degli artisti più innovativi della sua generazione, e "Kiss Me", soggetto iconico di Mr.

Savethewall, noto per l'utilizzo di tecniche uniche di street art caratterizzate dall'impiego di nastro adesivo e materiali riciclabili. Completano l'esposizione "500" e "Porsche Fucsia" di Marco Lodola, capostipite dei "nuovi futuristi", famoso per i suoi soggetti iconici, come la Vespa e la Fiat 500.



