Atalanta: visite per il nuovo difensore Kossounou

E' alle visite mediche alla clinica La Madonnina di Milano Odilon Kossounou, il nuovo difensore dell'Atalanta in arrivo dal Bayer Leverkusen, avversario battuto 3-0 nella finale di Europa League vinta dai nerazzurri lo scorso 22 maggio a Dublino. La formula per il nazionale ivoriano, 22 anni, è il prestito oneroso a 5 milioni con diritto di riscatto a 25 al 30 giugno 2025.

Nella finale all'Aviva Stadium Kossounou era in panchina, ma aveva giocato a Bergamo il 10 marzo 2022 nell'andata degli ottavi di finale proprio di Europa League, vinti 3-2 dai bergamaschi.

Cresciuto in patria nell'Asec Mimosas, Kossounou è in Europa da 5 anni, prima nell'Hammarby in Svezia e poi per due anni al Club Brugge prima del triennio al Bayer. Da professionista conta 169 match e 2 reti con 34 partite disputate nelle competizioni Uefa di cui 12 in Champions League.

Il difensore ha vinto tra l'altro la Coppa d'Africa l'anno scorso con la Costa d'Avorio in finale contro la Nigeria.





