Reyes travolto nel Milanese, si consegna il pirata della strada

C'è un indagato nell'indagine sulla morte di Alexander Reyes, 27enne peruviano investito a Pioltello, nel Milanese lo scorso 18 agosto e morto due giorni dopo in ospedale. Si tratta di un 23enne ivoriano individuato come il conducente della Peugeot bianca a noleggio che avrebbe travolto il giovane. L'auto era stata rintracciata la settimana scorsa dai carabinieri in un parcheggio di Pioltello e posta sotto sequestro.

Il ragazzo si è presentato nei giorni successivi in caserma per fornire la propria versione dei fatti e avrebbe spiegato che tra lui e Reyes, che non si conoscevano fino a quel momento, ci sarebbe stata una lite in strada in via Cilea.

Il 27enne, secondo quanto riferito, sarebbe stato ubriaco e, quando l'auto si è rimessa in moto al termine della discussione, lui vi si sarebbe scagliato contro finendo travolto. Maggiori informazioni potrebbero arrivare dall'autopsia sul corpo della vittima, fissata per giovedì prossimo.



