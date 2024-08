Milano ospita la seconda edizione del Coca-Cola Pizza Village

Sarà l'area del Parco di CityLife a Milano la sede del primo evento cittadino dopo il rientro estivo: da mercoledì 4 a domenica 8 settembre, dalle ore 18.00, si terrà infatti la seconda edizione meneghina del Coca-Cola Pizza Village. La manifestazione, organizzata da Oramata Grandi Eventi e AADV Entertainment, gode del Patrocinio dei ministeri della Cultura e del Turismo e della media partnership della Rai.

"L'evento - spiegano gli organizzatori - si sviluppa sugli oltre novemila metri quadrati del Parco di CityLife, a sud delle tre Torri, ed è pronto ad accogliere i migliori Maestri Pizzaioli con le loro creazioni. Il format, come sempre, è caratterizzato da una ricca proposta di intrattenimento e social engagement, live performance ogni sera dal palco dell'evento ed interessanti talk di approfondimento dedicati al prodotto più iconico della cucina italiana".

Coca-Cola, title sponsor di tutte le edizioni italiane Pizza Village, "riproporrà la propria area esperienziale in cui il pubblico potrà intrattenersi e partecipare ad attività volte a trasmettere i valori di socialità, amicizia, allegria e condivisione propri del brand e della pizza. Lo spazio sarà il luogo ideale per rilassarsi, ma anche conoscere persone nuove all'insegna del gusto e della condivisione".

Nelle cinque serate in programma si alterneranno sul palco diversi protagonisti del panorama musicale: mercoledì 4 i Rocoe & Body Heat Gang Band, giovedì 5 torna invece Nick The Nightfly con la sua Pop Swing Orchestra, venerdì 6 Fabio Concato, sabato 7 Napoli Night Live Show (tributo alla musica napoletana) e domenica 8, a chiusura del palinsesto, Serafine, la vincitrice di X Factor 2023.



