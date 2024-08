La Cattolica alla Biennale di Venezia con eventi e dibattiti

Anche quest'anno l'Università Cattolica, in collaborazione con la Fondazione Ente dello Spettacolo, sarà presente alla 81ma Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia con docenti, studenti e ricercatori.

Si parte con gli eventi il 29 agosto, quando all'Italian Pavilion dell'Hotel Excelsior si parlerà di cinema e televisione, a 70 anni dalla nascita del piccolo schermo, nell'anno del settantesimo compleanno della Tv, mentre il giorno dopo i protagonisti saranno gli studenti del Dams con il documentario '1974. La Strage di Brescia'. Gli studenti Marina Di Maggio e Carlo Porteri presenteranno estratti del loro lavoro e dialogheranno con lo scrittore Mario Congiusti, che ha prodotto il film con Another Coffee stories.

Il 3 settembre, nello spazio incontri dell'Hotel Excelsior, alle ore 14.00 e online sul Venice Production Bridge-VPB Live Channel, Almed (Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo) presenterà il rapporto Gender balance in Italian film crews.

"Ancora 30 anni per raggiungere l'equità di genere alla regia e occorrerà attendere fino al 2070 per avere un eguale numero di direttrici e di direttori della fotografia nelle produzioni cinematografiche italiane", anticipa la direttrice Almed Mariagrazia Fanchi.

Il rapporto fotografa uno scenario in miglioramento, con tuttavia ancora un importante divario da colmare, in particolare fra le professioni della regia, della produzione, della direzione della fotografia, delle musiche e degli effetti speciali, in cui la presenza di professioniste è sotto la soglia del 25%. Negli ultimi sette anni il cinema a direzione femminile ha poi fatto registrare risultati molto positivi: sia in sala, superando la quota dei film a direzione maschile distribuiti (nel 2023 il 76% rispetto al 69%), sia per i riconoscimenti ottenuti, ricevendo mediamente più nomination e più premi.

L'ultimo appuntamento dell'Università Cattolica al lido di Venezia è '#FilmsForAll. Per un cinema inclusivo', una tavola rotonda proposta dal master in Management dell'Immagine, del Cinema e dell'Audiovisivo di Almed.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA