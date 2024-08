In 10 anni a Milano record di chilometri per le metropolitane

A Milano negli ultimi dieci anni il trasporto pubblico locale ha totalizzato una media che supera i 150 milioni di chilometri-vettura svolti, con un record per le metropolitane che hanno raggiunto i 78 milioni e 321 mila di chilometri-vettura. I dati emergono dall'analisi degli ultimi dieci anni sul numero di chilometri percorsi in un anno da tutti i veicoli del tpl.

Per quanto riguarda il totale dei chilometri-vettura svolti, c'è un picco di 157 milioni nel 2015, anno di Expo, con un minimo di 144 milioni nel 2014. L'ultimo dato disponibile, del 2023, segna 151 milioni e 394 mila chilometri. Per le metropolitane, le linee M1, M2 e M3 hanno scontato una lieve diminuzione delle corse svolte rispetto alle programmate per i lavori di rinnovo. I chilometri-vettura di M4 e di M5 effettivamente svolti, rispetto ai programmati, sono aumentati nel 2023. I chilometri programmati per la lilla erano 9.561.585 e ne sono stati realizzati 21 mila e 932 in più, il delta aumenta sulla M4 con oltre 250 mila corse in più. Stesso andamento per le corse effettuate e le perse: M1, M2 e M3 nel 2022 avevano una percentuale di 0,38 corse perse, che scende allo 0,17 nel 2023. Trend confermato per M4 e la M5.

Diverso lo scenario della rete di superficie, che ha un maggiore divario tra corse programmate e svolte, causato da una differenza fisiologica dovuta a guasti/incagli o incidenti, a cui si aggiunge nel 2023 la difficoltà a trovare conducenti. Una situazione che Atm sta affrontando con una campagna di assunzioni, incentivi economici e welfare. Nel 2023 c'è stato un aumento delle corse perse pari al 3,03% di bus e filobus (1,60% nel 2022) e del 2,27% di tram (1,7% nel 2022), dovuto alla carenza di personale, cui si sono aggiunti fattori come il nubifragio di luglio.

"Dai dati emerge lo sforzo dell'amministrazione nel potenziare l'offerta del trasporto pubblico, anche a fronte di problemi, come quello della mancanza di autisti che incide sulle corse - commenta l'assessora alla Mobilità del Comune Arianna Censi -. Per mantenere questo servizio e ampliarlo come stiamo facendo serve un robusto intervento dello Stato. E bisogna sostenere il capitale umano che garantisce i servizi: autisti e lavoratori".

