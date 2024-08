Azienda Cambrex, 'nessun caso di intossicazione a Paullo'

"Non vi è stato alcun caso di intossicazione e non risponde al vero che vi siano addirittura '11 operai intossicati'". Cambrex-Profarmaco interviene così su quanto avvenuto intorno alla mezzanotte di oggi, 27 agosto, nel suo stabilimento di Paullo.

"Vi erano una dozzina di colleghi - scrive l'azienda in una nota - impegnati in stabilimento al momento della fuoriuscita di una soluzione acquosa contenente ammoniaca che è stata prontamente trattata da Cambrex-Profarmaco, come gli organismi preposti - Carabinieri e Vigili del fuoco - hanno potuto constatare direttamente, sul campo".

Inoltre, "grazie al supporto dell'assistenza sanitaria offerta da un'ambulanza è stato possibile visitare tutti i colleghi, constatandone le buone condizioni di salute, al punto da non giudicare necessario alcun trattamento o ulteriori accertamenti".

"Seguendo il principio di precauzione condiviso da Cambrex - prosegue l'azienda - si è voluto portare in ospedale per un accertamento il collega che fisicamente si era trovato più vicino alla perdita, con un codice assegnato dagli operatori sanitari che non segnalava particolari emergenze. È stato dimesso e si è già recato in stabilimento nella giornata di oggi, a poche ore dall'accadimento", .

Cambrex-Profarmaco ringrazia infine "tutti coloro che, internamente ed esternamente all'azienda, si sono impegnati nelle ultime ore per il rispetto degli elevati standard di sicurezza ambientale che da sempre caratterizzano l'azienda".



