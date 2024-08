"Il Gran Premio c'è, ci sarà sempre. L'importante è che ci sia questa collaborazione tra Regione Lombardia, Ministero dei Trasporti e ACI per adeguare questo circuito e fare in modo che sia come sempre uno dei migliori al mondo, anche da un punto di vista tecnologico, dei servizi, di accoglienza". Lo afferma il governatore di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione del Gran Premio di Formula 1 di Monza.



