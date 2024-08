A Pavia dal 4 settembre la quarta edizione del Ticinum Festival

Incontri con scrittori e giornalisti, la presenza di artisti e giovani attori, eventi musicali, degustazioni enogastronomiche con prodotti del territorio. E' la proposta della quarta edizione del "Ticinum Festival", in programma dal 4 al 14 settembre nel cortile del Broletto, nel cuore di Pavia. Ad organizzarlo è l'associazione "Ticinum Festival", in collaborazione con il Comune di Pavia, il contributo della Fondazione della Comunità della Provincia di Pavia, il patrocinio dell'Università e il sostegno di alcuni sponsor.

Nella serata d'apertura, mercoledì 4 settembre, verrà inaugurata la mostra "Riesci a immaginarlo? Il meraviglioso mondo di Marco Giusfredi" (con le opere dell'illustratore pavese); in serata la nota scrittrice Francesca Giannone presenterà il suo libro "Domani domani". Di grande interesse si annuncia anche l'incontro, nel pomeriggio di giovedì 5 settembre, con lo storico Paolo Mazzarello e l'industriale pavese Giuseppe Fedegari sulla storia della sterilizzazione, un vero primato pavese. Venerdì 13 settembre si parlerà della nuove "Idee per la cultura a Pavia" con l'intervento dell'assessore Maria Cristina Barbieri della nuova giunta di centrosinistra.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA