Sergio Ruocco, il fidanzato di Sharon Verzeni, la barista uccisa a coltellate a Terno d'isola, in provincia di Bergamo, il 30 luglio scorso, è tornato stamani al lavoro nella fabbrica di cui è dipendente come idraulico a Seriare. Lo aveva preannunciato ieri spiegando anche che, a suo avviso, Sharon è stata uccisa da una persona che la 33enne non conosceva.

Dal giorno del delitto l'uomo è ospite della famiglia della compagna.



