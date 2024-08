I temporali annunciati hanno mandato sott'acqua Gavirate, in provincia di Varese, allagando in pochi minuti strade e piani bassi degli edifici. Il traffico in paese - colpito anche da una grandinata - è andato in tilt, con strade che si sono trasformate in torrenti. Sul posto i vigili del fuoco e la Protezione civile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA