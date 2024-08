Omicidio di Sharon, il compagno: 'Credo che l'assassino sia un estraneo'

"Spero che i carabinieri trovino alla svelta l'assassino: noi non possiamo aiutarli più di tanto. Quello che sappiamo l'abbiamo già detto. Non penso comunque sia una persona che noi conosciamo". È quanto ha detto Sergio Ruocco, il compagno di Sharon Verzeni, rientrando a Bottanuco (Bergamo) nella casa dei genitori della compagna uccisa un mese fa a Terno d'Isola.

Oggi si pensava sarebbe tornato a lavorare, ma Ruocco ha spiegato che "ci andrò domani". L'uomo - che non è indagato e che dall'indomani dell'omicidio della compagna si è trasferito a casa dei genitori di lei - non è stato sentito dai carabinieri nel corso della giornata odierna.

Proseguono anche oggi al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo gli interrogatori di persone 'informate sui fatti' in merito all'omicidio di Sharon.

Secondo alcuni residenti della zona di via Merelli a Terno d'Isola Sharon spesso usciva di casa la sera, anche a tarda ora, non necessariamente in tenuta da jogging e sempre da sola.

"Spesso usciva tardi la sera a piedi e la vedevamo, faceva praticamente sempre la stessa strada", racconta una residente già sentita anche dagli inquirenti che stanno cercando di fare luce sull'omicidio della donna.

I familiari di Sharon hanno raccontato che le passeggiate - che erano iniziate in inverno - erano dovute a un consiglio del dietologo.

