Castelvenere, il comune più "vitato" d'Italia, premia il "Franciacorta". La premiazione è avvenuta durante la cerimonia del "Premio Radici", giunto alla sua terza edizione, organizzato dall'Amministrazione comunale nell'ambito della "Festa del Vino".

Ad essere premiato dal sindaco Alessandro Di Santo è stato il vice presidente del Consorzio Tutela del Franciacorta Maurizio Zanella (chairman di "Ca' del Bosco"). "Da noi, in Franciacorta - ha detto Zanella -, l'uva la paghiamo fino a 3 euro al chilo e non perché siamo più bravi ma per il fatto di aver lavorato negli anni alla valorizzazione del territorio attraverso i nostri prodotti. Un territorio - ha concluso - si valorizza quando distribuisce equamente i valori non solo a chi vende la bottiglia ma anche a chi produce con tanto sacrifico l'uva. Solo allora si può ritenere che il territorio abbia un valore".

Oltre a Zanella, il Premio Radici è stato assegnato al presidente dell'Anci Campania Carlo Marino (sindaco di Caserta), al Rettore dell'Università degli Studi del Sannio Gerardo Canfora e al presidente nazionale dell'Unione Stampa Sportiva Italiana Gianfranco Coppola (caporedattore Rai).



