Juan Cuadrado è un nuovo giocatore dell'Atalanta. E' stato appena accolto in sede a Zingonia dal direttore sportivo Tony D'Amico e dall'amministratore delegato dopo aver sostenuto positivamente le visite mediche stamani dalle 9 alla clinica La Madonnina di Milano.

Svincolato dall'Inter lo scorso 30 giugno, l'esterno colombiano, classe 1988, dovrebbe firmare per un un anno con opzione per un secondo.



