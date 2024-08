Scomparsa da mercoledì, ritrovata viva anziana nei boschi

E' stata trovata viva Caterina Bardelli, la donna di 89 anni scomparsa mercoledì quando era andata a cercare funghi nei boschi del Passo della Forcora, nel territorio di Maccagno con Pino e Veddasca (Varese). Dopo 4 giorni di ricerche con cani e droni, i soccorritori l'hanno rintracciata in una zona impervia e portata subito in ospedale.

La donna, residente a Malnate (Varese), era andata con il figlio 57enne a cercare funghi mercoledì pomeriggio ma l'uomo a un certo punto l'ha persa di vista ed è tornato da solo dando subito l'allarme. Sono quindi iniziate le ricerche che hanno coinvolto vigili del fuoco, protezione civile, volontari, oltre al personale Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) che ha utilizzato droni ad alta tecnologia e al Nucleo Cinofili che ha impiegato cani addestrati per la ricerca di persone disperse.

Dopo quattro notti passate nei boschi, "la donna è stata ritrovata viva e soccorsa da una delle squadre di ricerca - spiegano i vigili del fuoco - Immediatamente è stato chiesto il supporto del personale sanitario a cui è stata poi affidata per le cure del caso".



