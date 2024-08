Ciclista investito da pirata, indagini su auto a noleggio

Proseguono le indagini della polizia locale per risalire al pirata della strada che questa mattina poco dopo le 4 ha investito un ragazzo in bicicletta in piazza Abbiategrasso a Milano. La vittima, ricoverata all'ospedale Niguarda, è ancora in pericolo di vita. A poca distanza dal punto esatto dello schianto, è stato trovato abbandonato un suv a noleggio, che non si esclude possa essere proprio quello che ha travolto il ciclista.

Stando a quanto emerso dai primi accertamenti, sembrerebbe infatti che nell'incidente siano state coinvolte due macchine, entrambe prese a noleggio, e che, dopo l'impatto, il conducente del suv che ha urtato il ragazzo si sia allontanato a bordo dell'altra. Le indagini si concentrano quindi nel settore delle auto a noleggio, mentre prosegue la raccolta di testimonianze e l'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.

Il ragazzo investito, probabilmente straniero e di un'età compresa tra i 20 e i 30 anni, non aveva documenti con sé quando è stato soccorso.



