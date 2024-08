Accoltellamenti nella notte a Milano, gravi due ragazzi

Due ragazzi sono stati accoltellati nella notte a Milano in due episodi distinti, ed entrambi sono stati ricoverati in gravi condizioni ma non in pericolo di vita in ospedale.

Alle 23 la Polizia è intervenuta in piazza Freud dopo che era stata segnalata una rapina in strada e gli agenti hanno trovato un ragazzo tunisino di 18 anni con ferite nella zona lombare e alla clavicola che è stato poi portato all'ospedale Niguarda dove è ricoverato in osservazione con una prognosi di oltre 40 giorni, visto che una delle coltellate ha interessato anche un polmone. Testimoni presenti hanno spiegato che il ragazzo era stato aggredito da due persone che poi sono fuggite.

Alle 6, in corso Garibaldi, un altro ragazzo marocchino di 23 anni è stato soccorso per una profonda ferita alla schiena ed è stato portato al Policlinico. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, una lite scoppiata in un locale è poi proseguita all'esterno dove il ragazzo sarebbe stato aggredito da un gruppo di nordafricani che lo avrebbero colpito con un coltello al torace e a un braccio.



