Scontro tra auto e moto nel Milanese, grave 30enne

Grave incidente questa mattina intorno alle 9 a Cernusco sul Naviglio, nel Milanese, dove un'auto e una moto si sono scontrate all'altezza di strada Cascina Olmo. Il 30enne in sella alla due ruote è stato portato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza, dove è ricoverato in condizioni gravi.

Accompagnati al pronto soccorso del San Raffaele, in codice verde e giallo, anche i due coniugi di 77 e 72 anni che si trovavano a bordo dell'auto. Per estrarli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Gorgonzola. Sul posto, anche gli agenti della polizia locale.



