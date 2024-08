Mozart a Milano con i giovani europei dell'Ensemble Bella Musica

Arriveranno a Milano il 30 agosto i musicisti dell'Ensemble Bella Musica, progetto nato nel 2011 con l'obiettivo di valorizzare e far dialogare giovani talenti europei che coinvolge importanti scuole di musica e istituzioni musicali, dalla Universität Mozarteum Salzburg e Hochschule für Musik di Würzburg alla Società del Quartetto di Milano.

In qualità di giovani ambasciatori delle European Mozart Ways, i musicisti, che provengono da Italia, Germania, Ucraina e Austria, hanno in programma una tournée italiana che tocca le regioni in cui Wolfgang Amadeus Mozart passò durante i due viaggi del 1769 e del 1773.

L'avvio sarà domani il 25 agosto, al Teatro di Avigliano Umbro, in provincia di Terni, poi il 26 a Città del Vaticano e al Forum Austriaco di Cultura di Roma per due concerti a invito, il 27 al Chigiana International Festival & Summer Academy, "Tracce", nella Chiesa di Sant'Agostino di Siena, il 28 nella Chiesa dei Santi Giovanni e Reparata a Lucca, per poi arrivare il 29 a conclusione del Cremona Summer Festival 2024 ,nell'Auditorium della Fondazione Stradivari Giovanni Arvedi, al Museo del Violino, il 31 a Palazzo Lodron di Nogaredo, in provincia di Trento e il primo settembre al Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano.

A Milano l'ensemble, diretto dal fondatore Stefan David Hummel si esibirà il 30 agosto alle 20 nella chiesa di Sant'Antonio Abate, la stessa in cui avvenne la prima esecuzione assoluta del mottetto mozartiano Exsultate, jubilate.

Il programma inclide l'Ouverture da Le Nozze di Figaro, i primi movimenti del Concerto per fagotto, del Concerto per violino n. 5 e del Concerto per corno, e ancora il Mottetto Ave verum e il terzo movimento della Sinfonia Concertante per violino, viola e orchestra e ancora brani di Bach, Henri Rabaud, con l'impegnativo e virtuosistico Solo de Concours per clarinetto e orchestra e di Pietro Mascagni, e l'Intermezzo da Cavalleria Rusticana.



