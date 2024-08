Monza: Nesta, con Gilardino siamo amici ma 'ce le daremo'

"Le emozioni ci sono sempre, le cerco sempre: è la mia vita, sennò stavo a casa. Vivevo a Miami, mia moglie mi ha dato del pazzo perché sono andato ad allenare in B, con tante difficoltà. Ho fatto una vita con tanta adrenalina, sono qui per questo": è la fame di Alessandro Nesta che domani debutterà ufficialmente sulla panchina del Monza dopo aver scontato la squalifica contro l'Empoli alla prima giornata.

Sarà un'emozione importante e destino vuole che Nesta affronti un vecchio amico: "Con Gilardino siamo molto amici, abbiamo giocato tanto insieme tra Milan e Nazionale, ma domani ce le daremo senza problemi".

L'allenatore del Monza vuole una prestazione più ordinata anche perché il Genoa è riuscito a fermare l'Inter. Da valutare poi se in porta ci sarà il nuovo arrivato Turati oppure Pizzignacco. "Turati l'ho visto stamattina, oggi pomeriggio facciamo l'allenamento e vedremo come sta - spiega Nesta - poi deciderò. Mi aspettavo un portiere forte e l'abbiamo preso, non faccio calcoli d'età. Turati ha fatto un campionato da titolare ed è pronto per giocare con noi in A. Siamo stati tutti d'accordo su questo profilo e siamo tutti contenti".



