Milan: Fonseca annuncia, domani Okaforsarà titolare

"Devo essere onesto. Domani giocherà Okafor perché vogliamo avere un pressing alto diverso dalla sfida col Torino e lui ha dato buone risposte. Ha caratteristiche che vanno bene per questa partita. Sarà una sfida difficile e serve una capacità di pressione più alta": lo dice il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, alla vigilia della trasferta di Parma, seconda giornata di campionato, parlando del sostituto di Morata infortunato.

"Camarda non verrà con noi. Dobbiamo scegliere il momento giusto per farli giocare, le condizioni per fargli avere successo e questo non è il momento giusto. Reijnders e Theo Hernandez - spiega Fonseca - sono prossimi alla migliore condizione fisica, Emerson e Fofana sono arrivati dopo. Fofana si è allenato da solo per tanti giorni. Hanno bisogno di più tempo".



