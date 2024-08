F1: Domenicali 'lavoriamo per Gp in Africa, Ruanda un'ipotesi'

La possibilità di vedere un Gran Premio di Formula 1 in Africa non è solo una speculazione. Lo ha confermato Stefano Domenicali, Ceo di F1, intervenuto in diretta a Sky Sport F1 delineando anche quella che potrebbe essere la sede della gara: "È un progetto che si sta sviluppando, ad oggi nel continente africano il Ruanda è il paese che sta dimostrando più interesse, anche dal punto di vista della fattibilità di progetti che ci stanno presentando - afferma Domenicali -Senza dover anticipare troppo le cose, sicuramente si stanno impegnando per definire un progetto dal punto di vista sportivo e infrastrutturale. È un paese che vuole guardare avanti e vuole attraverso la Formula 1 investire sul futuro. Ci stiamo lavorando, abbiamo ancora incontri nelle prossime settimane".

Poi Domenicali parla del prossimo Gp d'Italia: "Ci stiamo preparando per un GP di Monza che deve rispettare le aspettative, che sono molto alte. Tutti gli enti preposti hanno fatto un ottimo lavoro per permettere al Gp di avere il primo step delle cose che devono essere fatte per rendere Monza una struttura a livello degli impianti più moderni di oggi. Si è partiti dalla pista, ora bisognerà lavorare per far usufruire a tutti i tifosi delle strutture degne di un circuito come quello di Monza".



