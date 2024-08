Como: ufficiale l'ingaggio di Sergi Roberto

È ufficiale: il centrocampista spagnolo Sergi Roberto, 32 anni, ex capitano del Barcellona, ha firmato un contratto biennale con il Como. Lo ha annunciato la società. Sergi Roberto, ingaggiato da free agent, ha trascorso tutta la sua carriera nei blaugrana: entrato nella cantera a 14 anni, ha vinto sette campionati spagnoli e due Champions League.

"Sergi ha giocato tutta la sua carriera in uno dei migliori club del mondo - ha commentato l'allenatore Cesc Fabregas, suo ex compagno di squadra -. È un calciatore versatile che può adattarsi a diverse posizioni, dal centrocampo fino all'esterno di difesa. Con la sua precisione di passaggio e la sua forza fisica è la definizione di un giocatore box to box. La sua esperienza sarà fondamentale per questa stagione". "Credo fermamente in questo progetto e considero questa nuova esperienza una sfida importante per la mia carriera - afferma il calciatore -. Ho incontrato la proprietà e ho percepito tanta passione ed entusiasmo, penso stiano facendo delle scelte giuste e sono felice di farne parte. Quando Cesc mi ha contattato la prima volta, mi ha spiegato le ambizioni del club: la scalata dalla Serie D alla Serie A in soli cinque anni e le sue aspirazioni da allenatore. È entusiasmante contribuire alla crescita di questa squadra".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA