Atalanta: ufficiale Touré in prestito allo Stoccarda

L'Atalanta ha ceduto El Bilal Touré allo Stoccarda in prestito con diritto di riscatto. Una sola stagione in nerazzurro per l'attaccante maliano classe 2001, infortunatosi all'inserzione prossimale del retto femorale destro nell'agosto del 2023 dopo essere arrivato dall'Almeria per 28 milioni più 3 di bonus.

Per Touré 17 presenze e 3 reti coi bergamaschi, al Genoa e al Monza in campionato e al Marsiglia nella semifinale di ritorno di Europa League. "Il Club augura a El Bilal le migliori soddisfazioni per questa nuova esperienza professionale in Germania", chiude la nota ufficiale sul sito atalantino.



