Aggressioni e pregiudicati, questore chiude bar nel Milanese

Il questore di Milano, Bruno Megale. ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza per la conduzione del bar "Punta Cana", a Legnano.

Ieri gli agenti del Commissariato Legnano hanno notificato la sospensione al titolare dell'attività in quanto, tra gennaio e luglio, il locale è risultato essere frequentato da persone con precedenti di polizia, in particolare per spaccio, reati contro il patrimonio, rissa, lesioni personali e oltraggio a pubblico ufficiale.

Lo scorso giugno i poliziotti sono intervenuti un'aggressione nel corso della quale due uomini sono stati picchiati da alcuni clienti. Qualche giorno dopo gli agenti, davanti al locale, hanno notato due avventori seduti ai tavolini del dehor esterno che continuavano a bere dopo l'orario di chiusura; uno dei due è risultato avere a carico precedenti penali e di polizia per reati in materia di stupefacenti, contro la persona, per guida senza patente e violazione degli obblighi di assistenza familiare Il locale, dopo alcuni accertamenti, è risultato essere destinatario, durante la precedente gestione e con un altro nome, di cinque decreti di sospensione, di cui uno definitivo di revoca.



