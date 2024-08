A Milano a teatro come a Gaza, messaggi da sotto le bombe

Un inedito progetto internazionale di ascolto collettivo che condurrà il pubblico all'interno della città assediata di Gaza è uno degli spettacoli previsti dalla seconda edizione di Imagine - Carcano in villa - Festival delle Connessioni Umane, ideato e organizzato dal Teatro Carcano tra Villa Scheibler, Comunità di Villapizzone e il Parco Monte Stella, a Milano.

Il festival, a ingresso totalmente gratuito, che inizia il 27 agosto, è diretto da Serena Sinigaglia, codirettrice dal 2021 del Teatro Carcano, e rientra negli 8 progetti selezionati e finanziati all'interno del bando Milano è Viva nei Quartieri del Comune di Milano. Il Teatro Carcano lascia dunque il centro storico della città per una "villeggiatura artistica" in tre luoghi naturali del Municipio 8, che ospiteranno spettacoli di teatro, musica, danza, laboratori e camminate sonore. Tra gli artisti che prenderanno parte al Festival Lella Costa, Laura Curino, Lucilla Giagnoni, Giulio Scarpati, Niccolò Fettarappa.

Il 29 agosto Villa Scheibler ospiterà 'Gaza Ora - messages from a dear friend', un progetto di ascolto collettivo che porterà il pubblico dentro la città assediata attraverso la lettura delle testimonianze di Hossam al-Madhoum, regista e produttore teatrale della compagnia Theatre for Everybody a Gaza. Il progetto è un adattamento di "Messages from GAZA NOW" di Az Theatre a Londra, nato da una lunga collaborazione tra la compagnia teatrale londinese e quella di Gaza. I testi, costruiti sulla base di resoconti diretti di questi lunghi mesi, sono interpretati da un gruppo eterogeneo di artisti e artiste "con l'intento - spiegano gli organizzatori - di dar voce a un chiaro messaggio di pace e di solidarietà alle vittime di una catastrofe umanitaria senza precedenti". Parteciperanno alla serata Lella Costa, Maddalena Crippa, Malina De Carlo, Angelo Romagnoli, Tanita Spang, Dalal Suleiman, Jonathan Chadwick, Ruth Lass e Iante Roach dell'Az Theatre di Londra.



