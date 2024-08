Sindaco di Monza, su sicurezza lavoro ora uno scatto in avanti

"Un nuovo dolore ha squarciato la nostra città nella giornata di ieri". Comincia così la lettera aperta che il sindaco di Monza Paolo Pilotto ha inviato a tutta la comunità dopo che ieri un operaio di 22 anni, Hisham, è morto dopo essere rimasto incastrato in un nastro trasportatore per la compattazione dei rifiuti in un'azienda della città.

"Un'altra vita spezzata sul luogo di lavoro che si aggiunge, purtroppo, a una triste conta iniziata all'inizio dell'anno nel territorio operoso della nostra Brianza" aggiunge il sindaco che esprime "dolore e costernazione" per l'incidente sul lavoro e rivolge il suo cordoglio ai famigliari, agli amici e ai colleghi del giovane operaio.

"La vicinanza - prosegue Pilotto - si accompagna alla consapevolezza piena della gravità di questo fenomeno, che induce ad una riflessione attenta e a un'azione concreta.

Sappiamo che le imprese, con le loro associazioni, e i lavoratori, con le loro associazioni, sono da tempo impegnate a garantire più sicurezza sui luoghi di lavoro; con esse anche gli enti locali e la pubblica amministrazione".

Ma probabilmente "dobbiamo fare ancora di più. È tempo di fare uno scatto avanti - sottolinea il sindaco -, è tempo di compiere uno sforzo collettivo per stringere collaborazioni forti, nelle quali anche gli enti locali, come il Comune di Monza, cercano di fare la propria parte. Collaborazioni in grado di stabilire accordi rigorosi e di sostenere comportamenti, individuali e collettivi, che non restino fermi alle buone intenzioni o alla sacrosanta individuazione di regole conformi alle normative, ma siano capaci di introdurre meccanismi virtuosi e premiali per promuovere tutele e prevenzione sempre più alte per i lavoratori".

L'obiettivo "è che tragedie come quella di ieri non si trasformino in un inevitabile bollettino da aggiornare, ma restino drammi inaccettabili a cui non abituarsi mai" conclude Pilotto.



