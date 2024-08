Investito e ucciso nel Milanese, sequestrata l'auto pirata

E' stata rintracciata e sequestrata la Peugeot bianca che nella notte tra domenica e lunedì scorsi avrebbe investito a Pioltello, nel Milanese, Alexander Reyes, 27enne peruviano morto ieri in ospedale in seguito a quello che inizialmente sembrava un brutto incidente.

Ancora da chiarire chi si trovasse alla guida della macchina e quante persone vi fossero a bordo. L'auto, che era stata immortalata da alcuni residenti mentre si allontanava lungo via Cilea, è stata trovata in un parcheggio sempre nel Comune dell'hinterland.

I carabinieri della compagnia di Pioltello, coordinati dal pm Barbara Benzi, sono al lavoro per tentare di ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo, che potrebbe non essere stato travolto per un incidente, ma da qualcuno che lo aveva preso di mira. Una delle ipotesi è che prima dello schianto possa avere avuto una lite con qualcuno. Maggiori risposte potrebbero arrivare dall'autopsia sul corpo di Reyes, già fissata per la prossima settimana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA