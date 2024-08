Atalanta, ufficiale l'acquisizione di Bellanova dal Torino

L'Atalanta ha ufficializzato l'acquisizione a titolo definitivo di Raoul Bellanova dal Torino. Stamattina le visite mediche, poi la firma in sede per 4 anni più opzione. Esterno destro, 24 anni, nazionale italiano, per Bellanova, costato 24 milioni bonus compresi, si tratta di un ritorno. Era già stato in nerazzurro in prestito dal Bordeaux dalla sessione invernale 2019-2020 fino al termine della stagione, giocando solo i venti minuti finali col Brescia il 14 luglio di 4 anni fa a Bergamo. "La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso bentornato a Raoul, augurandogli le migliori soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia nerazzurra", conclude la nota sul sito web dell'Atalanta.



