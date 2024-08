Vigilanza armata videosorveglianza nei quartieri Aler a Milano

Utilizzare anche la vigilanza armata nelle aree particolarmente sensibili dove ci sono case Aler, a cominciare da Milano. Il piano "anti-abusivi" della Regione Lombardia, finanziato con 3 milioni di euro, partirà dopo l'estate e punta anche al potenziamento della videosorveglianza, alla realizzazione di nuove guardianie presidiate da personale adeguatamente formato e al rafforzamento del nucleo operativo dell'Aler.

"Si parte da Milano e provincia - afferma l'assessore regionale alla Casa e Housing sociale Paolo Franco - dove esistono situazioni che non possono essere tollerate. La legalità per noi è un tema assolutamente prioritario e ineludibile: Regione Lombardia è dalla parte delle famiglie che rispettano le regole, lo ribadiamo con atti tangibili. Chi occupa abusivamente toglie la casa a chi ne ha diritto. Non può e non deve passare il messaggio che i furbi e i disonesti prevaricano i cittadini perbene".

Il primo obiettivo del piano è intensificare le azioni preventive che nei primi quattro mesi del 2024 "hanno portato Aler Milano a compiere 288 escomi in flagranza, sventando dunque nuove occupazioni abusive".

"Ci sono persone bisognose e oneste, soprattutto anziani, che vivono in macchina o in condizioni di estrema difficoltà - aggiunge l'assessore alla sicurezza e Protezione civile Romano La Russa - perché la loro casa popolare è stata occupata abusivamente. L'abusivismo è un fenomeno inaccettabile che va contrastato con ogni sforzo, tutelando le famiglie in graduatoria che sono in attesa di un alloggio. L'impegno da parte di Regione Lombardia è massimo anche per la seconda fase che segue gli sgomberi, che naturalmente sono di competenza del prefetto, ovvero l'intervento di Aler per il rifacimento di tanti appartamenti che potranno quindi essere riconsegnati a chi ne ha diritto".



