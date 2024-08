Anziana investita da un'auto a Cinisello Balsamo, gravissima

Una donna di 86 anni è stata portata in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di Milano dopo che questa mattina dopo le 10 è stata investita da un'auto in via fratelli Picardi a Cinisello Balsamo.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare la donna che era in arresto cardiaco con multipli traimi.

L'uomo al volante dell'auto, un cinquantottenne, non aveva traumi evidenti ma è stato comunque portato per accertamenti all'ospedale Bassini di Cinisello.



