Milano-Cortina: Salvini visita il Villaggio, rispetteremo tempi

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha visitato stamattina il cantiere sullo scalo milanese di Porta Romana, a Milano, per fare il punto sull'avanzamento della realizzazione del villaggio olimpico e paralimpico che ospiterà gli atleti in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. I lavori, si legge in una nota della Lega al termine della visita, "proseguono nel rispetto del termine di luglio 2025 previsto per la consegna dell'opera alla Fondazione Milano Cortina 2026".

Lo scalo è stato ceduto nel novembre 2022 da FS Sistemi Urbani (Gruppo FS), al Fondo Porta Romana, promosso e gestito da COIMA SGR e sottoscritto da Covivio, Prada Holding e dal fondo COIMA ESG City Impact. Il Villaggio olimpico, che sarà costruito grazie a fondi privati, verrà riconvertito "nel più grande studentato d'Italia realizzato in Edilizia Residenziale Sociale", con circa 1.700 posti letto.

Dopo il completamento della struttura delle sei palazzine del Villaggio nel marzo di quest'anno, i lavori stanno proseguendo con la realizzazione delle facciate e la finitura degli interni degli edifici, che occupano una superficie lorda complessiva di circa 30.000 mq. Entro l'anno, sottolinea ancora la Lega, è inoltre previsto il completamento dei lavori di ristrutturazione dei due edifici storici adiacenti al Villaggio, che caratterizzano architettonicamente l'area: entrambe le strutture - la Squadra Rialzo, un tempo utilizzata per la manutenzione dei convogli ferroviari, e il "Basilico", ex magazzino dello Scalo divenuto negli anni il simbolo del lavoro del celebre fotografo Gabriele Basilico - saranno riqualificate nel rispetto della loro configurazione originale.



