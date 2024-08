Incidente con la moto da cross nel Monzese, muore una 17enne

Una ragazza di 17 anni, Elena Caronni, ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto nella notte a Meda, in Brianza, mentre si trovava in sella alla sua moto da cross, cilindrata 125. Trasportata all'ospedale San Gerardo di Monza in condizioni gravissime, è morta poche ore più tardi.

Stando a una prima ricostruzione della dinamica, la giovane si sarebbe schiantata contro un palo della luce per cause ancora da accertare, anche se sembrerebbe escluso il coinvolgimento di altri veicoli. Stava trascorrendo la serata con alcuni amici, a loro volta in sella alle proprie moto, quando si è staccata dal gruppo per andare a fare benzina. In via delle Cave, lo schianto. Oltre agli operatori del 118, sul posto sono intervenuti anche i vigli del fuoco di Monza e i carabinieri della Compagnia di Seregno.



