I genitori di Sharon in caserma per essere ascoltati

Sono arrivati al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo attorno alle 14,30 Bruno Verzeni e la moglie Maria Teresa per essere nuovamente sentiti dagli inquirenti che indagano sull'omicidio della trentatreenne, uccisa in strada a Torno d'Isola tre settimane fa. Dovranno rispondere alle domande dei carabinieri del nucleo investigativo che indagano sul delitto avvenuto a Terno d'Isola dopo la mezzanotte del 30 luglio Nel pomeriggio di ieri erano stati sentiti per quasi 6 ore dagli inquirenti anche la sorella Melody, il fratello Cristopher e il cognato Stefano Campana. Le piste restano al momento tutte aperte e gli investigatori cercano di fare luce il più possibile su tutti i particolari che riguardano la vita della ragazza.





