Vaiolo delle scimmie, in Lombardia nessun caso variante tipo I

"Ad oggi in Lombardia non si registrano casi di virus Mpox (noto anche come vaiolo delle scimmie) con la variante che si sta rapidamente diffondendo in Africa, quella di tipo I". Lo precisa in una nota l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, ricordando che della variante di Mpox di tipo II "ci sono stati casi in Lombardia a partire dal 2022 quando la malattia si è diffusa in Europa.

Dall'inizio del 2024 - prosegue - abbiamo avuto una ventina di pazienti con Mpox di tipo II, ma si tratta di pazienti con patologia non particolarmente severa e senza conseguenze particolari. Conosciamo l'evoluzione della patologia e possiamo tenerla sotto controllo".

In merito alla tipologia Ib, sottotipo della variante di tipo I, "fino a quando non ci saranno certezze scientifiche su quelle che sono le eventuali differenze di trasmissione, diffusione e di esiti sui pazienti, teniamo molto alta l'attenzione, monitorando la situazione grazie al nostro sistema di sorveglianza che è attivo ed efficace, sicuramente il migliore in Italia".

Dopo il potenziamento da parte di Regione Lombardia del sistema di sorveglianza per garantire l'immediata rilevazione di eventuali casi, sono in via di attivazione ulteriori misure di controllo che comprendono l'ampliamento delle aperture dei centri dedicati alle infezioni sessualmente trasmissibili, l'aumento del numero di laboratori che effettuano le analisi e una sensibilizzazione sulle popolazioni più a rischio, anche tramite collaborazioni col Terzo Settore.



