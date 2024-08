Motta vince scommessa Mbangula, esordio-gol. Juve fa 3-0 al Como

Thiago Motta stupisce subito escludendo il capitano Danilo e il grande acquisto Douglas Luiz (che entra a 12' dalla fine) dalla formazione titolare della Juve contro il Como. Schiera invece il 20/enne Mbangula, belga della Next Gen bianconera, che lo ripaga della fiducia con il gol dell'1-0 nel primo tempo grazie a un tiro a giro rasoterra, convergendo da sinistra a destra. Il raddoppio poco prima del riposo è di Weah servito da Yildiz. Il francese, in precarie condizioni fisiche, al rientro dagli spogliatoi viene sostituito da Savona, un altro giovanissimo..

Scatenato Vlahovic, che prende due pali e si vede annullato un gol per fuorigioco. Nel finale il 3-0 di Cambiaso su assist ancora di Mbangula.

Il Como neopromosso di Fabregas può opporre poco e deve ringraziare il portiere veterano Reina (quasi 42 anni) se il passivo alla fine non è maggiore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA