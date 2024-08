Litiga con i vicini e aizza il pitbull contro i carabinieri

Prima ha litigato con i vicini di casa, sferrando un pugno contro la porta della loro abitazione e ferendo il figlio minore della famiglia. Poi ha aizzato il suo pitbull contro i carabinieri, giunti sul posto, minacciandoli di morte. Il movimentato episodio è avvenuto all'interno di un cortile di Mortara (Pavia), in Lomellina, dove sono presenti alcune case popolari del Comune.

Il giovane ferito è stato trasportato all'ospedale civile di Vigevano (Pavia): le sue condizioni non sono preoccupanti. I militari sono riusciti alla fine a far desistere l'uomo, 45 anni: accompagnato in caserma a Vigevano (Pavia), è stato denunciato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale.



