Un uomo di 27 anni peruviano è ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato investito da un'auto pirata in via Cilea a Pioltello, nel Milanese. È accaduto la notte scorsa in una via periferica del paese. Le sue condizioni sono critiche. Identificare il pirata della strada è compito dei carabinieri di Pioltello.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA