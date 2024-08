Fiamme in azienda, distrutto un capannone nel Bresciano

È di un capannone distrutto, crollato per le fiamme, il bilancio dell'incendio divampato la notte scorsa all'interno della Faerch, azienda specializzata nella realizzazione di materiali di polistirolo per alimenti a Verolanuova nel Bresciano. Non si sono registrati feriti perché la produzione era ferma e sarebbe dovuta riprendere oggi dopo la chiusura estiva.

L'incendio, in base a una prima ricostruzione, si sarebbe originato da un magazzino di stoccaggio bobine e di materiale plastico. I vigili del fuoco hanno lavorato oltre dodici ore per spegnere definitivamente il rogo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA