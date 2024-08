Calcio donne: Como rinnova dirigenza, obiettivo sostenibilità

A meno di due settimane dal via del campionato di serie A, il Como Women presenta il nuovo team dirigenziale: Elena Mirandola sarà la Ceo della squadra e Mauro Ferrara avrà il ruolo di direttore operativo (Coo). Un cambiamento, informa una nota del club, che fa parte della strategia di Mercury/13 con l'obiettivo di portare il calcio femminile allo status di un business a tutti gli effetti dimostrando che una squadra femminile può autosostenersi senza dipendere da quella maschile.

"Il nostro obiettivo è di affermare il Como Women come un'azienda redditizia e di alto livello, creando un impatto sociale significativo per dimostrare che una squadra femminile può prosperare in modo indipendente", le parole di Mirandola.

"Ad oggi abbiamo una visione del calcio prettamente maschile - afferma invece Ferrara -, mentre è nostro compito trovare strumenti ed elementi originali; una visione e una metodologia maggiormente coerente alla fisiologia del calcio femminile che permetta la massima espressione alla passione e alla forza della propria anima che le donne vivono normalmente".



