Turisti rientrati da Madeira, 'è la fine di un incubo'

Stanchi, esasperati, per la lunga attesa per il rientro in Italia e per i "disagi subiti", alcuni costretti a dover affrontare spese supplementari per alloggi, vitto, anche di mille euro e più. Tra di loro diversi bambini e alcune persone che avevano necessità di farmaci per delle cure.

Non solo romani ma anche di Milano, dell'Umbria, delle Marche, dell'Abruzzo e della Campania. Dei turisti hanno raccontato che non tutti sono riusciti a rientrare con il volo di emergenza ma qui le cifre ballano: c'è chi ha parlato 20-25 e chi, invece, 30-40 rimasti a Madeira. Sono alcune delle testimonianze dei circa 200 italiani rientrati questa sera a Fiumicino, dopo essere rimasti bloccati nell'arcipelago portoghese dal 15 agosto, a causa del maltempo: "E' finito questo incubo - il racconto di uno di loro - Ci hanno cancellato due volte il volo.

Fortunatamente siamo riusciti a prendere questo volo a differenza di altri rimasti lì, almeno in 20-25. I disagi più pesanti sono quelli non aver avuto assistenza e garanzie a livello economico per un supporto per alberghi o altri voli.

Abbiamo sostenuto altre spese in autonomia. Ieri sera abbiamo saputo che l'ambasciata era fortunatamente intervenuta per il volo straordinario".

"Quando ci hanno detto della cancellazione ci siamo subito trovati spaesati, alle 22 di sera: una grande fila di taxi per andare a cercare un alloggio. Per tre persone, tra alloggio, cibo e taxi, abbiamo speso in questi giorni più di mille euro", ha riferito un turista di Roma. "Abbiamo dormito in aeroporto per terra, siamo stanchi - ha detto invece una turista romana - Ci siamo dovuti arrangiare per tutto".

"Abbiamo organizzato un gruppo whatsapp con un centinaio di noi turisti bloccati per coordinarci ed informarci - ha riferito un altro viaggiatore - perchè comunicazioni ufficiali non arrivano, solo voci che giravano. I disagi sono stati tanti.

Stanotte alle 3, all'improvviso, mentre dormivamo è giunta la comunicazione che ci sarebbe stato il volo alle 13 e che pensavamo fosse solo riservato al nostro recupero ed invece era aperto alla vendita". In serata la compagnia Wizz Air, in una nota, ha precisato che il volo di soccorso da Madeira a Roma ha "trasportato tutti i passeggeri che hanno prenotato di nuovo il volo o che hanno acquistato il biglietto per questo volo di emergenza. Il numero totale di persone trasportate è stato di 207. La compagnia aerea ha atteso fino all'ultimo minuto altre 30 persone che avevano regolare biglietto per questo volo, ma sfortunatamente non si sono presentate al gate". La compagnia aerea ricorda che i problemi per il rientro dei passeggeri erano legati al maltempo, in particolare il forte vento "tuttavia Wizz Air ha fatto e continua a fare tutto il possibile per riportare a casa tutti i passeggeri bloccati".



