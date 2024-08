Principio d'incendio in casa, anziana muore

Un principio d'incendio partito dalla lavatrice che ha provocato fumo all'interno di un palazzo: per questo i vigili del fuoco questa mattina dopo le 6 sono intervenuti in via Don Grazioli a Milano, nella zona Nord della città, in un appartamento al terzo piano di una palazzina di cinque. Ma al loro arrivo oltre al piccolo incendio, domato facilmente, hanno trovato anziana in arresto cardiaco, dovuto con ogni probabilità alle esalazioni. Con loro sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato la donna al vicino ospedale Niguarda tentando di rianimarla, inutilmente.

Non si tratta dell'unico intervento per incendi in appartamento dei vigili che nella notte, poco prima delle tre, sono stati chiamati in viale Fulvio Testi, nel quartiere Bicocca, per un rogo scoppiato in un appartamento al primo piano, dove si trovavano cinque persone, che ha riempito di fumo le scale. Per questo è stato necessario evacuare l'intero stabile di nove piani. Tre persone leggermente intossicate hanno rifiutato il trasporto in ospedale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA