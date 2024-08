Prende fuoco l'olio per friggere, uomo ustionato nel Pavese

Un uomo di 51 anni è rimasto gravemente ustionato ad una mano mentre stava cucinando nella sua casa di Trivolzio, nel Pavese. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, il 51enne era ai fornelli quando da una pentola in cui stava friggendo l'olio si è alzata una fiammata.

L'uomo è stato subito soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia: non è in pericolo di vita, ma ha riportato gravi ustioni ad una mano. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno spento il principio di incendio: le fiamme hanno arrecato danni alla cucina, senza interessare le altre stanze dell'abitazione.



