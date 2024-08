L'Atalanta annuncia Samardzic, 'entusiasta per la sfida'

"Pronti a partire! Sono entusiasta di questa nuova sfida e non vedo l'ora di scendere in campo!".

E' il commento di Lazar Samardzic all'ufficialità del suo trasferimento in prestito, con diritto di riscatto e obbligo al verificarsi di determinate condizioni, dall'Udinese all'Atalanta per 20 milioni di euro più 5 di bonus. "Grazie alla famiglia Percassi, alla famiglia Pagliuca, al direttore sportivo Tony D'Amico e a mister Gasperini per la fiducia e l'opportunità che mi è stata data!", ha aggiunto il centrocampista offensivo serbo, classe 2002, sul proprio profilo Instagram a margine della foto della firma del contratto insieme all'amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi.

Reduce da 93 presenze in Friuli con 13 gol e 8 assist, Samardzic ha passato le visite mediche domenica mattina alla clinica La Madonnina di Milano, ma non è stato convocato per l'esordio in campionato dell'Atalanta, partita in aereo nel primo pomeriggio, lunedì sera a Lecce.

"La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto a Lazar, augurandogli le migliori soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia nerazzurra", recita la nota ufficiale sul sito della società.





