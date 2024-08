Vaga sulla provinciale, carabinieri salvano un cucciolo

Vagava sulla provinciale disorientata e visibilmente provata dal caldo, rischiando di essere investita da auto e camion, la cagnolina che è stato salvato dai Carabinieri della Stazione di Capriate San Gervasio.

Subito dopo aver notato il cucciolo, hanno bloccato la circolazione per metterla in salvo.

La cagnolina, un meticcio di piccola taglia è stata portata in caserma, dove è stata nutrita e dissetata e poi affidata al personale dell' ATS di Bergamo.

Sono in corso gli accertamenti per identificare l'eventuale proprietario. Nel frattempo, chi dovesse riconoscere il cane è invitato a contattare la Stazione Carabinieri di Capriate San Gervasio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA