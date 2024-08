Tentano furto in casa ma vicini danno l'allarme, arrestati

Due ladri che la scorsa notte stavano forzando un appartamento a Cernusco sul Naviglio (Milano) sono stati arrestati dai Carabinieri grazie alla segnalazione di alcuni condomini.

È accaduto in un palazzo di piazza della Torre dove i due, di 33 e 24 anni, entrambi georgiani senza fissa dimora, sono stati arrestati per tentato furto. Sono stati sorpresi al terzo piano dopo aver forzato la porta d'ingresso di un appartamento, la cui proprietaria si trova in vacanza, con ancora i grimaldelli usati per lo scasso. L'arresto è stato convalidato e i due ora si trovano nel carcere di San Vittore.



