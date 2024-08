Un uomo e il figlio di sette anni che questa mattina sono andati a fare una escursione sul Resegone, in provincia di Lecco, hanno lanciato l'allarme perché si sono trovati in difficoltà a 1.700 metri di quota lungo il canale Cermenate in un luogo estremamente impervio.

Per questo dopo le 10 sono intervenuti con l'elicottero Drago 65 i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a individuarli e a portarli in salvo.



