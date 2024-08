Lite tra automobilisti, finiscono entrambi all'ospedale

Non è ancora chiaro cosa abbia provocato la lite, scoppiata questa mattina alle 7 nel parcheggio di un supermercato a Casteggio, in Oltrepò Pavese.

Quel che è certo è che dalle parole si è ben presto passati alle mani e i due automobilisti protagonisti del diverbio, di 56 e 49 anni, sono finiti entrambi all'ospedale.

A quell'ora il centro commerciale era ancora chiuso e il posteggio esterno quasi vuoto. Forse a suscitare il litigio è stata una manovra azzardata o una mancanta precedenza. I due sono scesi dai loro mezzi, un'auto e il camion della raccolta dei rifiuti. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118. I due sono stati trasportati in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia e all'ospedale di Voghera guariranno entrambi in pochi giorni. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire il fatto.



