Il Milan sotto di 2 gol in casa col Toro, ma rimonta nel finale

Il Milan pareggia in modo rocambolesco con un gol nel finale e uno nel recupero la partita d'esordio in casa in campionato contro il Torino. Granata in vantaggio al 30' con un'autorete di Thiaw non segnalata dalla goal line technology, ma individuata con l'intervento della Var richiesto dall'arbitro. Nel secondo tempo gli ospiti raddoppiano con Zapata di testa dopo una splendida azione corale. Entra il nuovo acquisto Morata, che dopo essersi procurato un rigore prima concesso e poi revocato sempre con la Var, segna di rapina e accorcia le distanze. Al quinto minuto di recupero è Okafor e centrare la porta e salvare il nuovo allenatore rossonero Fonseca da un inizio troppo negativo.



